Tiyatro Martı perdelerini açıyor

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Güzin-Erdal ve Zeynep Özyağcılar tarafından hayata geçirilen aile tiyatrosu Tiyatro Martı; perdelerini ilk kez, Zeynep Özyağcılar’ın başrolünde olduğu, “Uçlar” oyunu ile açıyor!

Tiyatroda büyüyen ve en büyük hayalinin, istediği oyunu özgürce sahneleyerek hayatta dert ettiği ne varsa söylemek olduğunu her fırsatta dile getiren Zeynep Özyağcılar bu hayalini, Tiyatro Martı sayesinde gerçekleştirdi. Aile tiyatrosunda Güzin-Erdal Özyağcılar’ın da oyunlar sahneleyerek tiyatro severlerle buluşacağının müjdesini veren Zeynep Özyağcılar; Tiyatro Martı’nın perdelerini ilk kez de, kendisinin de başrolünde olduğu “Uçlar” oyunu ile açıyor. Dünyada büyük yara olan kadına şiddet, tecavüz ve tatmin etmeyen cezalar karşısında kadının çaresizliğini anlatan “Uçlar”, William Mastrosimone’un yazdığı gerilim dolu bir dram. Aydın Şentürk, Bahar Çebi ve Simge Defne’nin rol aldığı, dünyada büyük yara olan kadına şiddet, tecavüz ve tatmin etmeyen cezalar karşısında kadının çaresizliğini anlatan gerilim dolu “Uçlar”; 28 Ocak’ta saat 20:30’da, Beşiktaş Kültür Merkezi’nde.

