Torun Uygur'dan single

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Tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un torunu Behzat Uygur önümüzdeki haftalarda yayınlanacak single'ı "Dolunay" için stüdyoya girdi.

Sinema ve televizyon mezunu olan ve aynı zamanda televizyon sektöründe yapımcılık ve yönetmenlik yapan Behzat Uygur, yeni single'ı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Albümün aynı zamanda adını taşıyan "Dolunay" şarkısı için stüdyoya giren Uygur, "Aslında şarkı söylemek çocukluk hayalimdi ve şimdi bu hayalimi gerçeleştiryor olmak beni çok heyecanlandırıyor" diyor.