'Üst Kattaki Terörist' CerModern'de

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StudyoCer, 19 Nisan'da İkincikat tiyatronun oyunu 'Üst Kattaki Terörist'i Ankaralı tiyatro izleyicisi ile buluşturuyor

CerModern’in sahne sanatları programı StudyoCer, 19 Nisan’da İkincikat tiyatronun oyunu ‘Üst Kattaki Terörist’i Ankaralı tiyatro izleyicisi ile buluşturuyor. Emrah Serbes’in dizi ve sinemaya uyarlanan Behzat Ç. serisinin ardından bu kez ‘Erken Kaybedenler’ kitabında yer alan ‘Üst Kattaki Terörist’ başlıklı öyküsü İkincikat tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Öykü, abisi askerde şehit olmuş bir çocuğun üst kata taşınan bir öğrenciyi ‘terörist’ olarak nitelendirmesiyle başlayan olayları anlatıyor. Yönetmenliğini, öyküyü tiyatro metnine uyarlayan Sami Berat Marçalı’nın yaptığı oyunun oyuncu kadrosunda Denizhan Akbaba, Banu Çiçek Barutçugil, Bedir Bedir ve Gözde Kocaoğlu yer alıyor. Oyun, 19 Nisan’da CerModern’de izlenebilir.