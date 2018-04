Yaz akşamları müzikle renklenecek

Türkiye'ye gelerek konser vermeye hazırlanan dünyaca tanımış çok sayıda yabancı grup ve şarkıcı, yaz ayları boyunca müzikseverlerle buluşacak...

Justin Timberlake dünya turnesi kapsamında 26 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek. Türkiye'deki ilk solo performansıyla dinleyicinin karşısına çıkacak Timberlake, son Amerika Müzik

Ödülleri gecesinde kazandığı favori pop-erkek rock sanatçısı ödülleri dahil 3 ödülle evine döndü.



Rolling Stone dergisinin "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde yer alan Aerosmith 14 Mayıs'ta müzikseverlerin karşısına çıkacak. 66,5 milyonu ABD sınırları içinde olmak üzere, sattığı 150 milyon albüm ile "gelmiş geçmiş en fazla albüm satan Amerikalı rock grubu" olarak tarihe geçen Aerosmith, başta 4 Grammy ödülü olmak üzere birçok ödülün de sahibi. Aerosmith, Steven Tyler (vokal), Joe Perry (gitar), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (davul) ve Brad Whitford'tan (gitar) oluşuyor.



Mucizelerle dolu piyanist de Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en önemli piyanistleri arasında sayılan ve hayatı Oscar ödüllü "Shine" filmi ile beyaz perdeye aktarılan David Helfgott, çıkacağı son dünya turnesi çerçevesinde 15 Nisan'da Türkiye'ye geliyor. The Last Great Romantic, Rahmaninov" albümü 4 milyondan fazla satan Helfgott ilginç hayat hikayesiyle de sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Helfgott, hayatını konu alan filmde de anlatıldığı gibi, bir konser sırasında ağır bir beyin travması geçirdi. Helfgott, 12 yıl süren bir tedavi sürecinden sonra üstün yeteneği ve azmi sayesinde yeniden yaşama döndü.



20. ve 21. yüzyılın keman virtüözü kabul edilen Itzhak Perlman 29 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak. Her gittiği ülkede yoğun ilgiyle karşılaşarak konser biletleri aylar öncesinden tükenen, "Schindler'in Listes"i filminden de tanınan Itzhak Perlman İstanbul'da konser verecek. En İyi Oda Müziği ve En İyi Enstrümantal Solist Performansı gibi toplamda 5 ayrı dalda Grammy Ödülü'ne sahip Perlman'ın, Harvard, Yale, Brandeis, Roosevelt, Yeshiva ve Hebrew üniversitelerinde fahri ve onursal doktoraları da bulunuyor.



Ödüllü ünlüler Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada

Dünya çapında on beş milyon albüm satışı ile dans müziğinin önemli isimleri arasına giren Fransız DJ ve prodüktör David Guetta, 27 Haziran'da sevenleriyle bir araya gelecek.



Heavy metalin efsanevi gruplarından Metallica, 13 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek. Metallica, ilk kez gerçekleştireceği "Metallica By Request" projesiyle hayranlarını interaktif konserle tanıştıracak. Avrupa'da birçok farklı şehrinde olduğu gibi Metallica konser biletini internet üzerinden alan müzikseverler, izleyecekleri konserde çalınacak şarkıları oylama hakkına da sahip olacak ve Metallica'nın 30 yılı aşkın süredir kaydettiği 140'dan fazla parça ile şarkı listesini oluşturabilecek. Konserin açılışını, birçok şehirde oylama sonucu en çok istek alan "One" ve "Master of Puppets" ile yapacak Metallica, 18 şarkıdan oluşan sahne şovundaki 17 şarkıyı verilen oylara göre belirleyecek.



Rock müziğin tanınmış diğer isimlerinden Neil Young, İstanbul'daki ilk konserini 15 Temmuz'da gerçekleştirecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, müzikseverlerin yıllardır merakla beklediği Neil Young'ı Crazy Horse grubuyla birlikte İstanbul'da ağırlayacak. İlk albümünü yayımladığı 1969'dan bu yana sayısız müzisyene ilham kaynağı olan Young, yüksek perdeli tenor sesi ve elektro gitardaki kendine özgü stiliyle güncel müzik tarihinin en büyük isimlerinden biri sayılıyor. Young'ın iki Grammy ödülü ve Philadelphia filminin müzikleriyle bir Oscar adaylığı da bulunuyor.



