Yedi farklı şehirde kaydedilmiş albümle geliyor!

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Geçtiğimiz hafta Stephen O’Malley ve Keiji Haino ile birlikte hazırladığı Nazoranai isimli albümü yayınlayan Avustralya’lı müzisyen Oren Ambarchi, durmak bilmiyor.

Ambarchi’nin yedi farklı şehirde gerçekleştirdiği performanslardan çeşitli konuk müzisyenlerle hazırladığı yeni albümü Quixotism, 29 Eylül’de yayınlanıyor.



Beş farklı bölümden oluşan 47 dakikalık albüm, Seattle, Melbourne, Reykjavik, Los Angeles, Londra, Köln ve Tokyo’da yapılmış kayıtları içeriyor. Quixotism’de Ambarchi’ye eşlik eden müzisyenler de şöyle: Thomas Brinkmann, Matt Chamberlain, Crys Cole, Eyvind Kang, Jim O’ Rourke, John Tilbury, U-zhaan, Ilan Volkov & the Icelandic Symphony Orchestra.



Editions Mego etiketiyle yayınlanacak albümün şerefine, Londra’da konuk müzisyenlerin büyük kısmının katılacağı özel bir konser verilecek.