"Yeni Başlayanlar için Yaratıcı Yazarlık"

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"Yeni Başlayanlar için Yaratıcı Yazarlık", Esen Kitap etiketiyle raflarda.

Zümrüt Bıyıklıoğlu'nun ikinci kitabı, kurmaca metin yazmak isteyen herkes için basit teknikler sunuyor ve yazmanın herkes için mümkün olabileceğini gösteriyor.

Yeni Başlayanlar İçin Yaratıcı Yazarlık'ta, kalemi eline alan ama bir türlü kurmaca metin dünyasına giremeyen, nereden başlayacağını bilemeyen yazar adaylarını en basit tekniklerle eğitiyor. Ayrıca kitabın içinde yer alan alıştırmalar yazar adaylarının kalemlerini geliştirmeleri için bir fırsat sunuyor.