Yeni sezon açılıyor

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Yeni nesil oyunculardan kurulu genç grup Santral Kumpanya, ilk oyunu "Bir Aşk Söyleminden Parçalar"ı yeni sezonda da oynamaya devam ediyor. Kumpanya, Roland Barthes'ın aynı adlı eserinden yola çıkarak hazırladıkları oyun ile ekim ayında iki kere seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyunda işletme son sınıf öğrencisi Melodi, işletme mezunu işsiz erkek arkadaşı Taner ve konservatuar öğrencisi Gizem ile evini paylaşmaktadır. Durgun yaşamları, Gizem’in yeni erkek arkadaşı Alper’in hayatlarına dahil oluşuyla bir süre hareketlenir gibi olur, sonra yine durulur. Oyun bu sıradan sıkıcılığın, ilişkilerin, özellikle de aşkın komedisidir.

Aşkı konu edinen pek çok eser, onun büyüsünden, dile getirilemezliğinden, acı veren yanlarıyla güzelliğinden vs. bahseder. Birçoğu da aşkı bir tanımda ele geçirmeye yeltenir. Bir Aşk Söyleminden Parçalar oyunu aşkın ne büyüleyici güzellikleriyle ne sebep olduğu acıların melodramlarıyla ne de trajik yanlarıyla ilgileniyor. Oyun aşkın tanımına, sihirli formülüne ulaşmaya da çalışmıyor.

Oyun, Barthes’ın söz konusu kitabının değindiği söylemlerin bir kısmının doğaçlamalarla dramatize edilmiş örneklerini içeriyor. Oyundaki karakterler, küçük dünyalarında, biricik sandıkları aşklarının çeşitli hallerini bize gösteriyorlar. Meseleler önemsiz, aşk tanımları derinliksiz ve evet, dünyalar küçük. Ama biliyoruz ki her aşk, kim olursak olalım bize merkezinde bizim olduğumuz büyük bir dünyada yaşadığımız hissini veren ciddi bir mesele gibi yaşanıyor.

Oyun 8 Ekim Çarşamba ve 11 Ekim Cumartesi 20.30’da Taksim'de bulunan Şermola Performans'ta izlenebilir.

