Yeniden Sevmek

Kendinize mutlu olmak için bir şans daha vermeye ne dersiniz?

Seryal Dinçer'in 'Yeniden Sevmek' kitabı Kuraldışı Yayınları'ndan çıktı. Yeniden Sevmek, ilişkilerin ve aşkın döngülerinin astrolojinin mevsimsel döngüleri içinde anlatıldığı ilginç bir kitap. Kadın-Erkek ilişkilerinin ve "Doğru Sevgili" arayışlarının çok farklı olarak ele alındığı kitapta Astrolog ve Yaşam Koçu Seryal Dinçer ilişkiler için, aşk için ihtiyaç duyulan kendini tanıma ve kabullenişe dikkat çekiyor. Astrolojik olarak burç enerjilerinin kendimizi tanıma yolunda hayatımıza nasıl rehberlik ettiğini anlatan kitap yeniden sevmenin yollarını anlatıyor.

İşte kitaptan birkaç satır:

"İkinci evlilik için umudun tecrübeye zaferi denir."

"Yeniden âşık olmak, yeniden evlenmek, can çekişen bir ilişkiye hayat vermeye çalışmak…"

"Hepsi ama hepsi cesaretin sınırlarını zorlamasıdır."

"Yeniden denemek, yeniden sevmek, her zaman, her daim inancın diğer her şeye zaferi olacaktır."

"Bu kitapla Yeniden Seveceksiniz; belki kendinizi, belki sevgiliyi, belki bütün dünyayı..."

"Ve kendinize mutlu olmak için izin vereceksiniz."