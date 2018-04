Yılın en çok satan plakları Mogwai ve Arctic Monkeys’ten

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

2014'ün geride bıraktığımız aylarında en çok satılan plaklar açıklandı

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen Record Store Day etkinlikleri kapsamında Official Charts Company tarafından hazırlanan listede son Mogwai albümü Rave Tapes ve Arctic Monkeys’in şimdiden klasikleşen AM albümü zirvede. Listede bir numarada Arctic Monkeys yer alıyor. Grubun hit şarkılarla dolu albümü, 2013 yılında yayınlanmış olmasına rağmen bu yıl plak formatında en çok satılan albüm durumunda. Bu yıl yayınlanan albümlerde en çok satan plaksa, bu yaz One Love Festival’da sahne alacak İskoç grup Mogwai’dan. Rave Tapes‘in genel olarak Mogwai hayranlarının favori albümlerinden biri olmadığı konuşulsa da albüm satışları hiç fena gözükmüyor. Official Charts Company’nin hazırladığı 20 albümlük listede Warpaint, Elbow, Beck ve Metronomy gibi isimler yer alıyor. Tüm listeyi aşağıda görebilirsiniz.



1 AM, Arctic Monkeys

2 Rave Tapes, Mogwai

3 High Hopes, Bruce Springsteen

4 The Take Off And Landing Of Everything, Elbow

5 Warpaint, Warpaint

6 Kiss Me Once, Kylie Minogue

7 Sun Structures, Temples

8 Love Letters, Metronomy

9 So Long See You Tomorrow, Bombay Bicycle Club

10 Going Back Home, Wilko Johnson/roger Daltrey

11 Whatever People Say I Am That’s What I’m Not, Arctic Monkeys

12 Morning Phase, Beck

13 The Dark Side Of The Moon, Pink Floyd

14 Present Tense, Wild Beasts

15 Lost In The Dream, War On Drugs

16 If You Wait, London Grammar

17 Cavalier Youth, You Me At Six

18 Random Access Memories, Daft Punk

19 Rumours, Fleetwood Mac

20 Atlas, Real Estate