Yılın ilk açıkhava festivali

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Parkfest, katılımcılara bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunuyor!

10 Mayıs Pazar günü Küçükçiftlik Park'ta gerçeklesek olan Parkfest, festival katılımcılarına, yaklaşık 12 saat boyunca çeşitli sanatsal ve kültürel aktiviteleri ve moda gösterileri de deneyimleme imkanı sunacak. Gün boyunca alternatif içeriğiyle bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunacak olan ve bu yıldan itibaren gelenekselleşecek Parkfest, ülkemizde de çok sevilen The Dø, Kadebostany, Princess Chelsea gibi alternatif müzik gruplarını aynı sahnede bir araya getiriyor. Tamamen kadın müzisyenlerden oluşan bir akış ile müzikseverlerin beğenisini kazanan festivalin yerli ismiyse son günlerin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Kalben ve Nilipek.

Parkfest festivalinin biletlerini tüm Biletix (www.biletix.com) satış kanallarından alabilirsiniz.

Bilet fiyatı: 69 TL