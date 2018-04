"Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet!"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin’in, İngilizce ve Türkçe yayınlanan “Amerikalı Müslüman Gençler” adlı kitabının ardından, yeni kitabı “Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet!” Doğan Kitap tarafından yayınlandı.

Bir haftada 3. baskısını yapan kitapta Şirin, Türkiye’nin sorunlarını sayısal verilerle ortaya koymakla kalkmıyor çözüm için somut öneriler de sunuyor.

Kitabın yayınlanması vesilesiyle Selçuk Şirin'in 10 yılı aşkın süredir görev yaptığı New York Üniversitesi bir etkinlik organize ediyor. '“Türkiye Üzerine Yeni Hayaller Kurmaya Davet Ediyoruz” başlıklı etkinlikte hem ülkenin sorunları konuşulacak hem de geleceğe dair pozitif öneriler masaya yatırılacak. ??Panelde Şirin'in yanısıra New York Üniversitesi öğretim üyesi ve alanındaki en iyi dergi olan Journal of Marketing Research’ün ilk kadın editörü Prof. Dr. Tülin Erdem ve geçtiğimiz günlerde servetinin önemli bir bölümünü mülteciler için harcayacağını açıklayan Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya birer konuşma yapacak.

Etkinlikte katılımcılara imzalı birer kitabın hediye edilecek. Dileyenler Suriyeli mülteciler için UNCHR'a bağış yapabilecek. Panel sonrası kokteylde Anadolu mutfağının unutulan tatlarından örnekler sunulacak.

Tarih: 30 Ekim 2015

Yer: New York University

Saat: 18:00 – 20:00