Zıtlıklar Teorisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

New York Times’ın çok satan yazarlarından Allison Winn Scotch’un yeni kitabı ‘Zıtlıklar Teorisi’, bir anda hayatı değişen bir kadının hikayesini anlatıyor.

Allison Winn Scotch - Pena

Willa Chandler-Golden’ın babası yazdığı kitapla dünyayı değiştiriyor. Milyonlarca hayranı, ‘olan her şeyin bir nedeni vardır’ fikriyle teselli buluyor. Willa, her ne kadar babasının teorilerine inanmasa da kendisine bir hayat bahşedildiğini kabul ediyor ama sonra sahip olduğu her şeyi kaybediyor. Peki, her şeyin nedenini sorgulayacak mı yoksa hayata zıt mı gidecek?