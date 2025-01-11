‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde Günay Karacaoğlu sürprizi
Çarşamba akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin yeni bölümünde kadroya usta oyuncu Günay Karacaoğlu dahil oluyor.
1 / 3
Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Buse Sinem İren, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant'ın yer aldığı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi çarşamba akşamları izleyiciyi etkilemeye devam ediyor.
2 / 3
Dizinin bu hafta yayınlanacak 18. bölümünde kadroya usta oyuncu Günay Karacaoğlu dahil oluyor.
3 / 3
Hikayesiyle izleyicileri her hafta ekranlara kilitleyen dizide Karacaoğlu’nun nasıl bir rolle izleyici karşısına geçeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.