Lüks markalar neden basılı yayına geri dönüyor?

Dijital dünyanın hızlandığı günümüzde, basılı yayınlar yeniden yükselişe geçiyor.

KÜLTÜREL TEMAS NOKTASI

Lüks ve seçkin markalar için dergiler artık sadece birer reklam alanı olmanın ötesinde; güven, kalıcılık ve seçicilik mesajı taşıyan kültürel birer temas noktasına dönüşüyor.

Basılı yayınlar hedeflenen doğru kitleyle çok daha derin ve nitelikli bir bağ kuruyor.

Print, 2026’da özellikle lüks segment için “her yerde görünmekten ziyade, doğru yerde bulunmanın” en prestijli sembolü hâline geliyor.