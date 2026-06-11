Lüks markalar neden basılı yayına geri dönüyor?
Basılı yayınlar, lüks markaların radarına yeniden girerek küllerinden doğuyor. Ancak bu dönüş, print’in eski kitlesel gücüne geri dönmesi anlamına gelmiyor; daha niş, daha seçilmiş ve daha prestijli bir alana yerleştiğini gösteriyor.
Elele Online
Dijital dünyanın hızlandığı günümüzde, basılı yayınlar yeniden yükselişe geçiyor.
KÜLTÜREL TEMAS NOKTASI
Lüks ve seçkin markalar için dergiler artık sadece birer reklam alanı olmanın ötesinde; güven, kalıcılık ve seçicilik mesajı taşıyan kültürel birer temas noktasına dönüşüyor.
Basılı yayınlar hedeflenen doğru kitleyle çok daha derin ve nitelikli bir bağ kuruyor.
Print, 2026’da özellikle lüks segment için “her yerde görünmekten ziyade, doğru yerde bulunmanın” en prestijli sembolü hâline geliyor.