Masalsı bir yılbaşı enstalasyonu Özlem Süer X Ümit Temurçin

Usta moda tasarımcısı Özlem Süer ve moda yazarı Ümit Temurçin ev sahipliğindeki yılbaşı enstalasyonu, Aralık ayının görkemli etkinliklerinden biri oldu. Özlem Süer House 15. Yıl ve yeni yılın coşkusunu harmanlayarak tasarımlarını dostları ile buluşturdu.