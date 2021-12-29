Masalsı bir yılbaşı enstalasyonu Özlem Süer X Ümit Temurçin

Usta moda tasarımcısı Özlem Süer ve moda yazarı Ümit Temurçin ev sahipliğindeki yılbaşı enstalasyonu, Aralık ayının görkemli etkinliklerinden biri oldu. Özlem Süer House 15. Yıl ve yeni yılın coşkusunu harmanlayarak tasarımlarını dostları ile buluşturdu.
Dekor tasarımının, beyaz ve altın tonlarındaki konsept ile birleşmesiyle, Nişantaşı’nın göbeğindeki bu tarihi köşk konuklara çok özel bir deneyim yaşattı.
Davete; Jaklin Güner, Pınar Hotiç, Ruken Mızraklı, Zeynep Tuğçe Bayat, Metin Hara, Ayşe Tolga, Burcu Güneş, Hatice Aslan, Evrim Kırmızı Başaran, Aysun Kaba, İlay Erkök, Elif Karadayı, Arzu Kunt, Gizem Hatipoğlu, Akif Örük, İpek Develi, Neslihan Yeldan, Elif Ergu Demiral, Ezgi Eyüpoğlu, Ömür Sabuncuoğlu, Beliz Baran gibi cemiyet, moda, sanat ve basından çok özel isimler katıldı.
Aynı zamanda sosyal medyada etkin birçok fenomen, davetteki kreatif içerikleriyle dijital dünyayı ve takipçilerini bu özel gecedeymiş gibi hissettiren paylaşımlarla değer kattı.