MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

20 ana kadro yarışmacılarının belli olmasıyla beraber MasterChef Türkiye 2026'da dün akşam yarışmacılar önlüklerini giyerek kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Sezonun ilk kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. Bu turda şefler yarışmacıları 3'erli gruplara ayırdı.

MENEMEN YAPTILAR

Şeflerin istediği menemeni tekniğine en uygun yapan isimler; Kübra, Demirhan, Şadi, Ayşe, Burçin, Armağan, Şiringül oldu. Şeflerin kararı ile ilk kaptan ise Burçin oldu, kırmızı takım kaptanı ise Ayşe oldu.

MASTERCHEF'TE SEZONUN İLK TAKIMLARI

Mavi takım kaptanı Burçin ve kırmızı takım kaptanı Ayşe'nin kurduğu takımlar gecenin sonunda belli oldu. MasterChef Türkiye 2026'da sezonun ilk takımları şöyle oldu;

Kırmızı takım: Ayşe (Kaptan)

Koray

Gül

Şükran

Simge

Enes

Muhammed

Armağan

Mavi takım: Burçin (Kaptan)

Batuhan

Bahar

Kübra

Tolga

Eyüp Can

Hasan Alp

Nilay

Demirhan