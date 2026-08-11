MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye 2026'da beklenen yeni sezon heyecanı başladı! Ana kadronun netleşmesinin ardından 10 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, sezonun ilk mavi takım kaptanı olabilmek için tezgâh başına geçti. Peki, 10 Ağustos MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar…
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20 ana kadro yarışmacılarının belli olmasıyla beraber MasterChef Türkiye 2026'da dün akşam yarışmacılar önlüklerini giyerek kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Sezonun ilk kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. Bu turda şefler yarışmacıları 3'erli gruplara ayırdı.
MENEMEN YAPTILAR
Şeflerin istediği menemeni tekniğine en uygun yapan isimler; Kübra, Demirhan, Şadi, Ayşe, Burçin, Armağan, Şiringül oldu. Şeflerin kararı ile ilk kaptan ise Burçin oldu, kırmızı takım kaptanı ise Ayşe oldu.
MASTERCHEF'TE SEZONUN İLK TAKIMLARI
Mavi takım kaptanı Burçin ve kırmızı takım kaptanı Ayşe'nin kurduğu takımlar gecenin sonunda belli oldu. MasterChef Türkiye 2026'da sezonun ilk takımları şöyle oldu;
Kırmızı takım: Ayşe (Kaptan)
Koray
Gül
Şükran
Simge
Enes
Muhammed
Armağan
Mavi takım: Burçin (Kaptan)
Batuhan
Bahar
Kübra
Tolga
Eyüp Can
Hasan Alp
Nilay
Demirhan