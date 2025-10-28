MasterChef'e konuk olan Alican Sabunsoy sesinin neden kötü çıktığını açıkladı
MasterChef Türkiye'nin bu haftaki konuğu, 2019 finalisti Alican Sabunsoy oldu. Programdaki keyifli anların ardından sosyal medya paylaşımı yapan Sabunsoy, izleyicilerden gelen "sesin neden kötü çıktı?" sorularına içtenlikle yanıt verdi.
Masterchef Türkiye, tv8 ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.
Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bu kez değerlendirme yapmak için eski yarışmacılar konuk oldu.
Masterchef'te 2019 yılında yarışan ve finalist olan aynı zamanda All Star'da da ekranlarda gördüğümüz Alican Sabunsoy bu kez tadım için yarışmaya katıldı.
Yeniden Masterchef'te olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Sabunsoy, "Masterchef'te olmak çok güzel. Biraz rahatsızdım sesim baya kötü çıkmış" dedi.