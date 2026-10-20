MasterChef'te takımların nasıl oluştuğu sorgulanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık önlüğünü giyen isim merak ediliyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanları sırayla yarışmacı seçerek takımları oluşturacak. Peki 19 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi? İşte detaylar...