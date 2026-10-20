MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye’de eleme gecesinin ardından yeni hafta heyecanı başladı. 19 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, Mavi Takım kaptanı olabilmek için tezgah başında kıyasıya bir mücadele verdi. En başarılı tabağı hazırlayarak Mavi Takım kaptanlığını kazanan isim ve rakibi olarak seçtiği Kırmızı Takım kaptanıyla birlikte bu haftanın takımları yeniden şekillendi.

Elele Online

Elele Online
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MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi? - Resim : 1

MasterChef'te takımların nasıl oluştuğu sorgulanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık önlüğünü giyen isim merak ediliyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanları sırayla yarışmacı seçerek takımları oluşturacak. Peki 19 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi? İşte detaylar...

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MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi? - Resim : 2

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyununu Şadi kazandı. Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takım kaptanı olarak Enes'i seçti.

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MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi? - Resim : 3

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Geçtiğimiz akşam oynanan eleme oyununun sonucunda MasterChef'e veda eden isim Şiringül oldu. 

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MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi? - Resim : 4

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Şadi

Bahar

Muhammed

Tolga

Eyüpcan

Nurten

Kübra

Ayşe

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Enes

Armağan

Nurten

Burçin

Nilay

Emre

Tolgahan

Hasan Alp