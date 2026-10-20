MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi?
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye’de eleme gecesinin ardından yeni hafta heyecanı başladı. 19 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, Mavi Takım kaptanı olabilmek için tezgah başında kıyasıya bir mücadele verdi. En başarılı tabağı hazırlayarak Mavi Takım kaptanlığını kazanan isim ve rakibi olarak seçtiği Kırmızı Takım kaptanıyla birlikte bu haftanın takımları yeniden şekillendi.
MasterChef'te takımların nasıl oluştuğu sorgulanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık önlüğünü giyen isim merak ediliyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanları sırayla yarışmacı seçerek takımları oluşturacak. Peki 19 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler? Takımlar nasıl şekillendi? İşte detaylar...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyununu Şadi kazandı. Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takım kaptanı olarak Enes'i seçti.
MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?
Geçtiğimiz akşam oynanan eleme oyununun sonucunda MasterChef'e veda eden isim Şiringül oldu.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Şadi
Bahar
Muhammed
Tolga
Eyüpcan
Nurten
Kübra
Ayşe
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Enes
Armağan
Nurten
Burçin
Nilay
Emre
Tolgahan
Hasan Alp