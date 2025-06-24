MasterChef'te yarışmacının tabağından ip çıktı! Jüri üyeleri affetmedi
MasterChef Türkiye'nin ön eleme turu, hiç beklenmedik bir olayla tansiyonu yükseltti. Bir yarışmacının hazırladığı yemekten ip parçası çıkması, jüri üyelerini adeta şaşkına çevirdi. Özellikle Mehmet Yalçınkaya, yaşanan bu hijyen eksikliği nedeniyle tadım yapmayı reddetti.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada haftalar süren ön elemelerde ana kadroya girmek için kıyasıya bir mücadele sürüyor.
MasterChef Türkiye, ön eleme turunda yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Yeteneklerin yarıştığı platformda bu kez konuşulan, bir yarışmacının büyük dikkatsizliği oldu.
Ön eleme turuna katılan yarışmacılar, jüriyi etkilemek için en iyi tabaklarını sunarken, bir yarışmacının hazırladığı yemekte beklenmedik bir detay fark edildi. Şık sunumuyla öne çıkmak isteyen yarışmacının tabağında, ip parçası bulundu. Bu durum hem jürinin hem de ekran başındaki izleyicilerin tepkisini çekti.
İpi fark eden ilk isim Şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Tabağı dikkatlice inceleyen Yalçınkaya, gördüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen ardından söz alan Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da aynı şekilde tepkilerini dile getirerek, hijyen kurallarına vurgu yaptı.