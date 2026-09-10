Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, evli mi?

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Mehmet Ali Erbil Kimdir ve Kaç Yaşında?

8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Erbil, 2026 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Tiyatro sanatçısı Sadettin Erbil'in oğlu olan usta isim, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Devlet Tiyatroları’nda başlayan oyunculuk kariyerini televizyon ekranlarına taşıyan Erbil; Çarkıfelek yarışmasıyla simgeleşmiş, bunun yanı sıra sinema filmleri, diziler ve Shrek serisindeki "Eşek" karakterine yaptığı Türkçe seslendirmeyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Mehmet Ali Erbil Evli Mi, Kaç Çocuğu Var?

Mehmet Ali Erbil güncel olarak evli değildir. Yaşamı boyunca toplam 5 evlilik gerçekleştiren ünlü şovmenin bu evliliklerinden 3 çocuğu bulunmaktadır:

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu: Erbil'in iki kez nikah masasına oturduğu ilk eşidir. Bu evlilikten büyük kızı Sezin Erbil dünyaya gelmiştir.

Nergis Kumbasar: 1989-1996 yılları arasında evli kalan çiftin kızı Yasmin Erbil doğmuştur.

Sedef Altuntaş: 2001-2003 yılları arasında evli kalmışlardır.

Tuğba Coşkun: 2005-2011 yılları arasında gerçekleşen evlilikten oğlu Ali Sadi Erbil dünyaya gelmiştir.