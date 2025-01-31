Mehmet Günsur diziden ayrılıyor mu?

ZUHAL, NAZAN’LA YÜZLEŞTİ!

BKM imzalı dizide Zuhal, Nazan’ı cezaevinde ziyaret etti ve “Senin ailenden birini çocuklarımın yanında görürsem, Hasan’a bir şey olursa seni öldürürüm” diyerek tehdit etti. Nazan korkusuzca Zuhal’e meydan okudu.