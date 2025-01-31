Mehmet Günsur diziden ayrılıyor mu?
Annem Ankara, son bölümüyle nefesleri kesti. Dizide Hasan yaşadıklarına dayanamayıp silahı başına dayadı. Nazan da Rıza’nın karısı tarafından kaçırıldı ve namlunun ucuna geldi. Peki patlayan silah kimi vurdu?
Annem Ankara'nın yeni bölüm tanıtımında sürpriz bir isim yer aldı. Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna dahil olacak.
VAHİDE’NİN SIRRI NE?
Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide acılarına acı eklenen Zuhal pes etmedi. Aysel kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşti. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük sırrını keşfetti. Odada bulduğu bir defterde “Yüzünü göremediğim hiç tanışamadığım kızıma, Vahide” notu “Vahide’nin bir kızı mı var?” sorusunu akıllara getirdi.
ZUHAL, NAZAN’LA YÜZLEŞTİ!
BKM imzalı dizide Zuhal, Nazan’ı cezaevinde ziyaret etti ve “Senin ailenden birini çocuklarımın yanında görürsem, Hasan’a bir şey olursa seni öldürürüm” diyerek tehdit etti. Nazan korkusuzca Zuhal’e meydan okudu.
BURAK BABASINA HESAP SORDU
Duygusal anların yaşandığı dizide Burak, babasının iş yerine gitti. “Bize neden yalan söyledin, Güneş’i tanıdığını neden sakladın?” diyerek hesap sordu. Hasan onu tanımadığını söylerken, Güneş’in annesi Sevinç’in telefonlarının ve gönderdiği hediyenin Hasan’ı rahatsız etmesi izleyiciyi ‘Hasan’la Sevinç’in bağlantısı ne?’ sorusuyla meraklandırdı.