Balık sezonu açıldı, sezonun ilk ağları denize atıldı. Türkiye’nin ilk balık ekmek zinciri Dardenia, Ekim ayında balık sezonunun açılışını yüzde 10 indirim kampanyasıyla kutluyor. Dardenia’da 1-3 Ekim arasında tüm levrek ürünlerinin indirimli olduğu Dardenia'da, 13-24 Ekim arasında ise mezgit ürünlerinde indirimler, balık tutkunlarını bekliyor.
Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen Dardenia lezzetleri, balık ekmek, balık çorbası, kalamar tava, midye tava, fish&chips ve tempura usulü sağlıklı kızartma yöntemiyle hazırlanmış atıştırmalıklar gibi farklı seçeneklerle de her damak tadına hitap ediyor.