Yenilikçi menüleriyle balık tutkunlarına farklı lezzet deneyimleri sunan Dardenia, yeni balık sezonunda müdavimlerinin yüzünü güldürecek.





Balık sezonu açıldı, sezonun ilk ağları denize atıldı. Türkiye’nin ilk balık ekmek zinciri Dardenia, Ekim ayında balık sezonunun açılışını yüzde 10 indirim kampanyasıyla kutluyor. Dardenia’da 1-3 Ekim arasında tüm levrek ürünlerinin indirimli olduğu Dardenia'da, 13-24 Ekim arasında ise mezgit ürünlerinde indirimler, balık tutkunlarını bekliyor.Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen Dardenia lezzetleri, balık ekmek, balık çorbası, kalamar tava, midye tava, fish&chips ve tempura usulü sağlıklı kızartma yöntemiyle hazırlanmış atıştırmalıklar gibi farklı seçeneklerle de her damak tadına hitap ediyor.