Çiftlere özel

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The Ritz-Carlton Spa’nın çiftler için yeni tasarlanan Hamam Suite’inde sevgilinizle birlikte bedeninize ışıltı ve canlılık kazandırabilirsiniz.

Bütün detayların incelikle tasarlandığı Hamam Suite’in huzurlu ortamında çiftlere uygulanan, 60 dakikalık bedensel arınma yolculuğu geleneksel kese ve aromatik köpük banyosu ile başlıyor. Ardından uzman tellaklar tarafından hamam sefası başlıyor. Hamam keyfinin sonundaysa otantik mimarisiyle huzur veren dinlenme odasında leziz ikramların tadını çıkarabilirsiniz. Hamam terapisi alan çiftler, sauna, buhar banyosu ve jakuziyi de kullanabiliyorlar.