Cities Pera açıldı

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Cities Pera, Asmalımescit’te açıldı.

3 Aralık’ta özel bir geceyle açılan mekan sosyete, sanat, siyaset ve basın dünyasından birbirinden önemli konuğa ev sahipliği yaptı. Kısa zamanda İstanbul’un en çok ilgi gören mekanlarından biri olmayı hedefleyen “Cities Pera” müşterilerine konforlu bir ortam, eşsiz lezzetler ve kaliteli müzik vaat ediyor. Cities Pera’da iki şehir kullanılacak. Giriş katında yer alan Cities Barcelona tipik bir tapas-bar olmasının yanında canlı performans olarak DJ Akif Aslan ve Vokal Zeynep Önkaya'yı müşterilerine sunmakta. Teras katında yer alan Cities İstanbul ise meyhane konsepti ve farklı mezeleriyle birlikte, işletme ve sahnede Burçin Bildik ile eğlencenin sınırlarını zorlayacak.