İstanbul Akvaryum'da bayram coşkusu

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Birbirinden ilginç ve özel 15.000 kara ve deniz canlısının bulunduğu, dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum, sizleri Kurban Bayramı boyunca eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz, renkli ve sıra dışı dünyasına bekliyor.

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum’da, uzun boynuzlu inek balıkları, Amazon kurbağaları, dantelli mürenler, kum kaplanı köpekbalıkları ve Caretta Caretta’lar gibi birbirinden farklı ve özel birçok canlıyla tanışacaksınız. Üstelik bu bayram İstanbul Akvaryum'un yeni misafirleri “Kapibara” ailesi tüm şirinlikleri ile sizleri bekliyor!

Güney Amerika’nın en büyük evcil fareleri olarak bilinen, hem suda hem karada yaşayan, seyrek tüyleri, küt burunları, kısa kulakları ve sevimli görünüşleri ile dikkatleri üzerine çeken “Kapibara”lar, İstanbul Akvaryum’un yeni misafirleri...

Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmek istiyorsanız, İstanbul Akvaryum’un eğlenceli etkinliklerine katılabilirsiniz. En iyi hareket ve çok boyutlu simülasyon programına sahip olan, rüzgar, sis, su ve bir çok özel efektiyle ilgi uyandıran 5D sinemada daha önce yaşamadığınız bir sanal şölene katılacaksınız. Aynalı labirentte yolunuzu şaşıracak, çıkış yolunu bulduğunuzda ise yağmur ormanlarının gizemli dünyasında macera dolu bir serüvene çıkacaksınız.