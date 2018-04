Uzakdoğu mutfağı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Dragon Restaurant, değişen ve gelişen yeme içme kültürüne Far East’lerle devam ediyor.





Alıştığımız Dragon kalitesi ve şıklığını hayatı yoğun yaşayanlar için yeniden yorumlayan Far East, Uzakdoğu mutfağı ve Sushi çeşitleriyle lezzet ve kaliteyi bir arada sunuyor.Her zaman acelesi olanlar için Uzakdoğu mutfağının beğenilen tatlarını hızlı atıştırmalıklar haline getiren Far East lezzetinden ve kalitesinden ödün vermeden bistro servis anlayışıyla verdiği hizmet ağını genişletti. Daha önce İstinye Park ve Zorlu Center ‘da hizmet veren Far East son günlerin gözde alışveriş merkezi Akasya AVM ile Anadolu yakasında ilk yerini aldı.Şık dekoru, profesyonel kadrosu ve kaliteli servisiyle müşteri memnuniyetine büyük önem veren Far East günün her anında ilk tercih olmaya aday. Fast Food’un en şık halini yansıtan Far East’in sevilen lezzetleri arasında acılı ve ekşili çorba, çin böreği, zencefilli ve sarımsaklı çıtır tavuk, sebzeden tavuğa, etten karidese damak tadınıza uygun lezzetli noodle'lar ve enfes sushiler yer alıyor. Öğle yemeği aralarında, sinema öncesi veya sonrasında, alışveriş yorgunluğu atarken sizleri muhteşem Uzakdoğu yemeklerini tatmaya davet eden Far East set menüleriyle zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak. Uygun ambalajları ve paket servisiyle de lezzeti sizin olduğunuz yere getiren Far East’le hayatınız kolaylaşacak.