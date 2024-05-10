Ediz Hun: Yeşilçam sineması bitti, son geriye kalanlar da bizleriz

Birinci Ahmet Mekin, 1932’li galiba. Sonra İzzet Günay var, çok kibar bir adamdır. İzzet 1934’lü. Sonra Göksel Arsoy var, 1936’lı. Ben de 1940’lıyım. Benden sonra da bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan rahmetli oldu. Kimse kalmadı. Hanımlardan da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var.” diyerek Yeşilçam sinemasından geriye çok az kişinin kaldığını söyledi.