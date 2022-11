Merakla beklenen Avatar 2'den ilk fragmanı yayınlandı! Avatar 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Avatar elde ettiği başarı ile "Dünyanın en çok hasılat yapan filmi" unvanını eline almıştı. Merakla beklenen yeni Avatar filmi “Avatar Suyun Yolu” için fragmanı yayınladı. Filmin yönetmen ve yapımcı koltuğunda James Cameron oturuyor. Avatar 2 filminin konusu, oyuncularına ve vizyona tarihine yakından bakalım...

Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

Avatar 2 Suyun Yolu, Jake ve Neytiri’nin ailesini ve Pandora’yı koruma mücadelelerini merkeze alan duygusal bir hikayeyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bilim kurgu filmi, 16 Aralık 2022’de sinemalarda gösterime girecek. Avatar: The Way of Water'ın süresinin 3 saat 10 dakika olacağı duyuruldu.

Avatar 2 konusu nedir?

Avatar: The Way of Water, ilk filmden neredeyse 10 yıl sonrasını konu alacak, Jake, Neytiri ve çocuklarından oluşan Sully ailesinin hikâyesine odaklanacak.

Avatar 2 oyuncu kadrosu

2154’te geçen devam filminde Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco gibi birçok yeni isim yer alacak. Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini yeniden canlandıracakken, Sigourney Weaver farklı bir rolle geri dönecek.

İşte Avatar: The Way of Water fragmanı