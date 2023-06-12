Merve Kült filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Merve Kült uyarlama mı?

Netflix, yeni Türk filmi Merve Kült'ü kütüphanesine ekledi. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Cemal Alphan oturuyor. 9 Haziran 2023 tarihinde izleyiciyle buluşan Merve Kült filminin konusuna, oyuncularına ve fragmanına birlikte bakalım...

Merve Kült filmi konusu nedir?

Peki, Merve Kült filminin konusu ne? Netflix filmi şu özetle tanıtıyor: "Moda düşkünü, özgür ruhlu Merve evinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalınca para bulmak için bir flört uygulaması geliştirir. Ama çekici patronunun başka planları vardır."

Filmde Merve Kült 23 yaşında işletme okumuş ama moda tasarımı yapmak istiyor.

Annesi eskilerden ünlü bir gazeteci ve artık çalışmıyor, birikmiş paralarını harcayarak Kültür Apartmanı adlı apartmanlarında yaşıyorlar. Daha sonra Merve'nin annesiyle ayrı olan babasının, Kültür Apartmanı'nı sattıklarını öğreniyorlar ve en geç 2 aya evi boşaltmaları isteniyor.

Merve de bir işe girip maaşlı olarak çalışmak zorunda kalıyor. Arkadaşlarıyla bir start up fikri buluyorlar. Merve'nin maske takarak tanışılan bir ruh ikizini bulma uygulaması fikri beğeniliyor ve yatırımcı arıyorlar.

Anıl Güngör adlı yatırımcı projeyi beğenip destek veriyor, uygulama hayata geçiriliyor. Merve Kült bir taraftan Anıl Güngör'ün sahibi olduğu giyim markasında çalışmaya başlıyor.

Merve Kült filmi uyarlama mı?

Ceylan Naz Baycan’ın “Merve Kült-Bir Çöküş ve Diriliş Öyküsü” adlı kitabından uyarlandı.

Merve Kült filmi nerede çekildi?

Merve Kült filminin çekimleri, İstanbul'un tarihi semtlerinden Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

Merve Kült filmi oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni filmi "Merve Kült"te genç oyuncular Ahsen Eroğlu ve Ozan Dolunay başrolleri paylaşıyor. Merve Kült karakterini Ahsen Eroğlu canlandırırken, annesini ise deneyimli oyuncu Zuhal Olcay canlandırıyor. Filmde yer alan diğer oyuncular ise şu şekildedir;

Ferit Aktuğ

Esra Akkaya

Arif Pişkin

Ege Aydan

Sevgi Burcu Türünz

Mine Tugay

Merve Kült filmi fragmanı