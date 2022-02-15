Müzikseverler buluşuyor: 'Salon' 5 Mart'ta geri dönüyor! İşte konser listesi

5 Mart’ta Beyoğlu’ndaki evinde kapılarını açacak olan Salon, sanatın her alanına yer ayırırken müzik severlere müjdeli haberi de verdi! 5 Mart'ta tekrardan açılacak olan Salon'un, konser programı açıklandı. Salon’un yeni sezon konserlerinin biletleri 16 Şubat ön satışın ardından 18 Şubat Cuma günü satışa çıkıyor.

12 yıldır iyi müzik severlerin buluşma noktalarından biri olan Salon, 2022’de +1’in desteğiyle programına kaldığı yerden devam ediyor. Salon yine hem Türkiye hem de dünyadan alternatif müziğin önemli isimlerini ağırlıyor. Mart ayında başlayıp mayıs sonuna kadar sürecek konserlerde Salon Kit Sebastian, Seafret, Palmiyeler, Jakuzi, Other Lives, Islandman, Ghostly Kisses, Noga Erez, Lola Marsh ve Jonathan Bree'yi ağırlayacak.