Netflix'in Nisan ayı programı belli oldu: İşte Nisan ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Online içerik platformu Netflix Türkiye'nin, Nisan 2022 programı belli oldu. Önceki aylardaki gibi değişik ülkelerden, çok çeşitli türlerde, dizi, mini dizi ve filmler yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı, Netflix'in sevilen dizisi Into The Night evreninin uzantısı olan Yakamoz S-245, 20 Nisan'da heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketin kapılarını aralıyor. İşte Nisan ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

NETFLİX NİSAN AYI DİZİ PROGRAMI

Élite: 5. Sezon / 8 Nisan

Dram Las Encinas'ta yeni sömestr; yeni bir kurbanı, yeni bir faili ve yeni bir gizemi de beraberinde getirir. Bu sırada öğrenciler kendi sırlarında boğulmaktadır.

Bir Skandalın Anatomisi / 15 Nisan

Güçlü bir siyasetçi olan James'in eşi Sophie'nin ayrıcalıklı hayatı, skandal yaratacak sırların ortaya çıkması ve James'e korkunç bir suçlama yöneltilmesiyle altüst olur.

Yakamoz S-245 / 20 Nisan

Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan bir deniz biyoloğu, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.

Russian Doll: 2. Sezon / 20 Nisan

Hayatlarının en çılgın gecesine tekrar tekrar katlanmak zorunda kalan Nadia ve Alan, kendilerini yeni bir şaşırtıcı varoluşsal maceranın içinde bulur.

Ozark: 4. Sezon 2. Kısım / 29 Nisan

Dört bir taraftan tehdit altındaki Marty ve Wendy; karteli, FBI'ı ve kendi çocuklarını mutlu edip eski hayatlarına dönmek için zaman kazanmaya çalışır.

NETFLİX NİSAN AYI FİLM PROGRAMI

APOLLO 10 1/2: UZAY ÇAĞINDA ÇOCUK OLMAK / 1 Nisan

Bir adam, 1969 yılında Houston'da 10 yaşında bir çocuk olarak yaşadığı anıları paylaşır ve nostaljik hikâyelerle aya yolculuğun fantastik öyküsünü harmanlar.

METALCİYİZ BİZ / 8 Nisan

Aykırı gençler Hunter ve Kevin için zafere giden yol belli: Kendini metal müziğe ada, Gruplar Savaşı'nı kazan ve herkesin ilahı ol.

YAŞAMAK İÇİN OYNA / 15 Nisan

Sahipsiz bir para ödülünü kazanma sevdasına düşen iki arkadaş, 1980'lerden kalma gizemli bir video oyununu yeniden başlatıp dehşet dolu, gerçeküstü bir dünyaya adım atar.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

THE BUBBLE / 1 Nisan

Kariyeri tehlikede olan bir film yıldızı, gişe rekortmeni bir serinin yeni filminin çekimlerine katılır. Ne var ki karantinayı hesaba katmamıştır.

JIMMY SAVILE: BİR CANAVARIN PORTRESİ / 6 Nisan

TV yıldızı Jimmy Savile, sıra dışı kişiliği ve hayırseverliğiyle İngilizlerin gönlünü fethetti ancak cinsel taciz suçlamaları, hiç bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkardı.

UZAYA DÖNÜŞ / 7 Nisan

Elon Musk ve SpaceX mühendisleri, NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na geri götürmek ve uzay yolculuğunda devrim yaratmak için tarihİ bir görev üstlenir.

KRİSTAL KIZLAR / 8 Nisan

Yeni bir başrole seçilen ve üzerinde yoğun bir baskı olan genç balerin ile bir başka balerin, gerçek dünyadan kaçmalarını sağlayan karmaşık bir dostluğa yelken açar.

ARADA BİR YERDE / 8 Nisan

Hayatının aşkını trajik bir kazada yitirdikten sonra yasa boğulan bir genç, sevgilisinin ona öteki dünyadan işaretler gönderdiğine inanmaya başlar.

HARD CELL / 12 Nisan

İnce mizah içeren bu keyifli komedi dizisinde eski organizatör yeni hapishane müdürü Laura Willis, parmaklıklar ardındaki yaşamın iyi ve kötü yanlarını tecrübe eder.

GİZEMLİ VAKALAR / 12 Nisan

Gizli ajanlar Sam ve Kit hafiyelik becerilerini, bilimsel gerçekleri ve havalı araç gereçleri kullanarak hayvanlar âleminin gizemlerini çözmek için dünyayı dolaşıyor.

SAVAŞÇI KITTY / 19 Nisan

Matt Layzell imzalı interaktif animasyon ve macera türündeki Savaşçı Kitty, savaşçı bir kedinin şampiyonluk tacını kazanabilmek için Battle Island'daki bütün canavarları yenme mücadelesini konu alıyor.

PACIFIC RIM: THE BLACK: 2. SEZON / 19 Nisan

Hayley ile Taylor, Mei ve çocukla birlikte Atlas Destroyer'ı kullanarak Sydney'e yolculuklarına devam ederler ama önce kana susamış bir tarikatı atlatmak zorundadırlar.

YOL ARKADAŞIM / 22 Nisan

Çalışkan Auden, üniversiteye girmeden önceki yaz gizemli Eli ile tanışır. Geceleri Eli ile atıldıkları maceralarla, es geçtiği o kaygısız gençliği yaşama fırsatı bulur.

MARILYN MONROE: KASETLERDEKİ SIRLAR / 27 Nisan

Bu belgeselde bir yazar, Marilyn Monroe'nun gizemli ölümünü yeniden inceliyor ve onu tanıyan insanlarla yaptığı kapsamlı röportajların ses kayıtlarını paylaşıyor.

TAVŞAN SAMURAY: USAGİ GÜNLÜKLERİ / 28 Nisan

Samuray olmak isteyen fevri bir tavşan ile savaşçı dostları, şehirlerini canavarlardan, ninjalardan, çetelerden ve hain uzaylılardan korumak için güçlerini birleştirir.

GRACE AND FRANKIE: 7. SEZON - SON BÖLÜMLER / 29 Nisan

Yedi yıl önce eşlerinin ihanetleriyle sarsılan ancak yıkılmadan hayata devam eden Grace ve Frankie, korkusuzca yaşamanın ne demek olduğunu göstermeye devam ediyor.

ASLA VAZGEÇME / Çok Yakında

Bir gencin kaybolması, Varşova'da varlıklı insanların yaşadığı bir muhitteki ailelerin kusursuz görünen hayatlarını altüst eder ve en karanlık sırlarını ortaya çıkarır.