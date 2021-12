Netflix Ocak programı belli oldu: İşte Ocak ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Netflix Türkiye, Ocak 2022 takvimini yayınladı. Netflix, Ocak ayında da izleyicileri pek çok orijinal yapımla ve lisanslı içerikle buluşturacak. Çok beğenilen Kulüp’ün 2. kısmından Afterlife'a, Ozark ve Snowpiercer’ın yeni sezonlarına birçok yeni içerik platformda yerini alacak. İşte Ocak ayı filmleri, dizileri, belgeselleri...

NETFLİX OCAK AYI DİZİ PROGRAMI

Kulüp: 2. Kısım / 6 Ocak



Geçmişiyle yüzleşen Matilda, geleceğine dair bir karar vermek zorundadır. Raşel ve İsmet'in geleceği belirsiz bir noktaya doğru giderken; İstanbul'da sokaklar karışmaya başlar.

After Life: 3. Sezon / 14 Ocak



Tony artık hayatla ilgili eskisi kadar hırçın ve huysuz olmasa da kaybettiği eşinin geride bıraktığı boşluğu doldurmak için çabalamaya devam etmektedir.

Ozark: 4. Sezon 1. Kısım / 21 Ocak



Byrde ailesi kartelden kurtulmaya çok yakındır. Ancak nihai felaketlerini hazırlayan şey belki de yıpranan aile bağları olacaktır.

Snowpiercer: 3. Sezon / 25 Ocak Her Hafta Yeni Bölüm

Altı ay sonra Layton dünya üzerinde yaşanabilir koşullar bulmak için arayışını sürdürür. Gözünü öfke ve intikam hırsı bürümüş olan Wilford ise yine yakın takiptedir.

In From the Cold / 28 Ocak

Ailesini riske atmak ve biyolojik mühendislik ürünü bir Rus ajanı olarak çalıştığı geçmişine dönmek arasında seçim yapmak zorunda kalan bir annenin hayatı altüst olur.

Archive 81 / 14 Ocak

Birtakım video kasetleri eski hâline getirmesi istenen bir arşivci, kendini tehlikeli bir tarikatı araştıran yönetmenin çalışmalarını yeniden bir araya getirirken bulur.

Aşk Planı: 3. Sezon / 1 Ocak

Arkadaşlıkları gizli bir ilişki yüzünden sarsılan Elsa, Charlotte ve Milou baş döndürücü yeni zorluklarla ve hayatlarıyla ilgili büyük kararlarla karşı karşıya kalır.

Too Hot to Handle: 3. Sezon / 19 Ocak

Gösterişli bekâr gençler cennetin kıyılarında buluşup kaynaşıyor. Ama küçük bir sorun var. 100 bin dolar değerindeki büyük ödülü kazanmak için seksi bırakmaları gerekiyor.

All of Us Are Dead (Çok Yakında)

Bir zombi virüsü okulda hızla yayılmaya başlar. Tehlike altındaki öğrenciler hayatta kalmak ve kaçmak için mücadele eder.

NETFLİX OCAK AYI FİLM PROGRAMI

Issızlık / 6 Ocak

Toplumdan izole yaşayan bir ailenin sakin yaşantısı, korkunç bir yaratık tarafından altüst edildiğinde aralarındaki bağlar sınanır.

Mother/Android / 7 Ocak

Şiddetli bir android ayaklanmasıyla sarsılan kıyamet sonrası bir dünyada, genç bir hamile kadın ve erkek arkadaşı çaresizce güvenli bir yer arar.

Prensin Düğünü / 20 Ocak

New Yorklu kuaför Izzy düğününde görev aldığı çekici prensle aralarında bir kıvılcım hisseder. Acaba aşk mı galip gelecektir yoksa iş mi?





Babamın Kemanı / 21 Ocak

Üzücü bir kayıp yaşayan küçük bir kız, kendisine mesafeli duran amcasıyla bağ kurmaya çalışır. Üstelik müziğe olan tutkuları gibi ortak bir noktaları da vardır.





Münih: Savaş Yaklaşıyor / 21 Ocak

Robert Harris’in kitabından uyarlanan Münih: Savaş Yaklaşıyor, Münih'te yolları kesişen İngiliz devlet memuru ve Alman diplomatın, Avrupa'da savaşı önlemek için kurduğu planı konu alıyor.



Home Team / 28 Ocak

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Home Team, ceza alan NFL koçu Sean Payton'ın Teksas'taki küçük bir kasabada oğlunun genç futbol takımına koçluk yaparak sahalara dönmesini konu ediniyor.

NETFLIX BELGESELLERİ

Neymar: Kusursuz Kaos / 25 Ocak

Dünya çapında sevilse de eleştiri oklarını daima üzerine çeken Neymar, özel hayatının ve muhteşem futbol kariyerinin iyi ve kötü tarafları hakkında konuşuyor.

Kukla Ustası: ABD'nin En Başarılı Dolandırıcıları / 18 Ocak

Bu yürek burkucu belgesel dizisinde İngiliz casus kılığına giren zalim bir dolandırıcı, yalanlarıyla yönlendirdiği kurbanlarını ve ailelerini soyup soğana çeviriyor.

NETFLIX ÇOCUK & AİLE

Angry Birds: Yaz Çılgınlığı / 28 Ocak

Genç Red, Chuck, Bomba ve Stella, Splinterwood Kampı'nda diğer Angry Birds kuşlarıyla birlikte çılgın bir yaz geçirirken kıvılcımlar ve tüyler havada uçuşur.

Aksiyon Takımı/ 04 Ocak

Aksiyon Akademisi'nin akıllı, cesur ve süper güçlere sahip kahraman çocukları kötülerle mücadele etmek ve hatta onların içindeki iyiliği ortaya çıkarmak için birlik olur.

Johnny Test: 2. Sezon / 07 Ocak

NETFLIX ANİME

The Orbital Children / 28 Ocak

2045'te Ay'da doğan iki çocuk, Dünya'dan gelen üç çocukla birlikte bir kaza sonucu mahsur kaldıkları uzay istasyonlarından kurtulmaya çalışır.

LİSANSLI İÇERİKLER

The Office (U.S.): Tüm Sezonlar (15/01/2022)

Tüm zamanların en sevilen komedi dizilerinden The Office, Dunder Mifflin isimli bir kâğıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde ve dışarısında yaşananları anlatıyor.