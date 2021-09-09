Netflix, Sex Education dizisinin 3. sezon görüntülerini paylaştı

Sex Education'ın yayın tarihi belli oldu. Netflix, Sex Education dizisinin 3. sezon karelerini paylaştı. Sex Education'ın 3. sezon konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi hangi gün yayına girecek ve kaç bölümden oluşuyor? Tüm merak edilenler ve diziden paylaşılan görüntüler...

Sex Education 3. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman? Kaç Bölüm?

3. sezonda 8 bölümden oluşan dizi , 17 Eylül 2021'de Netflix üzerinden tüm dünyada aynı anda yayına girecek.

Sex Education 3. Sezonda Neler Oluyor?

Yeni bir yıldayız. Otis, sıradan ergen hayatına devam ederken; Eric ve Adam ilişkilerinde yeni bir döneme girerler. Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır. Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale'i mükemmel bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar. Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli mesaj ortalarda dolaşır.

Sex Education Oyuncu Kadrosunda Kimler Yer Alıyor?

Oyuncu kadrosunda Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar ve Jim Howick’in yer aldığı dizinin üçüncü sezonuna Bay Groff'un daha başarılı ve pek mütevazı olmayan ağabeyi Peter Groff'u canlandıran Jason Isaacs, ilk kez bir yapımda rol alan ve Moordale'de bir öğrenci olan Cal'a hayat veren, stüdyo sanatçısı ve söz yazarı Dua Saleh ve Elsie'nin üvey annesi Anna olarak izleyeceğimiz Indra Ové katıldı.

Laurie Nunn tarafından yazılan ve yaratılan dizinin yapımcılığını Eleven üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey, Alice Seabright ve Jodie Mitchell yer alıyor. Üçüncü sezon bölümlerini Ben Taylor ve Runyararo Mapfumo yönetiyor. Laurie Nunn, Ben Taylor ve Jamie Campbell aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcılığını da üstleniyor.

3. sezon Sex Education dizisinden kareler:

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