Netflix, Bridgerton'ın 2. sezon resmi fragmanını yayınladı! Bridgerton 2. sezonda neler olacak?

Aralık 2020'de yayınlanan ilk sezonuyla Netflix dizileri arasında ilk bir ayında tüm dünyada en çok izlenen yapım olma başarısını gösteren Bridgerton'ın 2. sezonu merakla bekleniyordu. 2. sezonuyla 25 Mart’ta Netflix'te seyirci karşısına çıkacak olan Popüler drama dizisi Bridgerton'ın ikinci sezonundan resmi fragman ve yeni görseller paylaşıldı. Paylaşılan yeni görseller hayranlar tarafından kitaplarda da çok sevilen Pall-Mall oyununun yeni sezonda diziye dahil edileceğini gösteriyor.

Bridgerton 2. Sezon'da Neler Oluyor?

Shonda Rhimes’ın yapım şirketi Shondaland’in ve Rhimes ile uzun süredir birlikte çalışan Chris Van Dusen’ın yaratıcısı olduğu Bridgerton’ın ikinci sezonu, nüfuz sahibi Bridgerton ailesindeki kardeşlerin en büyüğü Lord Anthony Bridgerton’ın (Jonathan Bailey) yaşadıklarını konu alıyor.

Anthony Bridgerton, kendine yakışan bir evlilik yaparak ailesini onurlandırmak istiyor. Naiplik dönemi Londrası’ndaki rekabetçi evlilik ortamına ilk kez giren Kate (Simone Ashley) ve kız kardeşi Edwina Sharma'nın (Charithra Chandran) Hindistan'dan dönüşü ise bu arayışı kolaylaştırıyor. Anthony Edwina ile ilgilenmeye başladığında Kate, onun asıl niyetinin gerçek aşkı bulmak olmadığını anlıyor ve bu birlikteliğin önüne geçmek için elinden geleni yapıyor. Ancak bu süreç, Kate ve Anthony’nin yakınlaşmasına sebep oluyor ve ilişkileri daha karmaşık bir noktaya sürükleniyor. En derin sırrını yakınlarından saklayan Penelope (Nicola Coughlan), şehirdeki varlığını sürdürmeye devam ederken, Featherington Ailesi ise yeni varislerinin aralarına katılmasını bekliyor.

Dizide ayrıca Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) ve Rupert Young (Jack) ile birlikte Lady Whistledown’ı seslendiren Julie Andrews da yer alıyor. Dizi, Julia Quinn’in romanlarından uyarlandı.

Bridgerton 2. Sezon Resmi Fragmanı