Netflix, Zack Snyder imzali Rebel Moon'un ilk görsellerini paylaştı

Kora, Ana Dünya'ya karşı imkansız bir direnişte kendisiyle birlikte mücadele edecek eğitimli savaşçılar bulmakla görevlendirilir. Farklı dünyalardan gelen ama aynı kefaret ve intikam duygularını paylaşan yabancılar, isyancılar, köylüler ve savaş yetimlerinden oluşan bir ekip kurar. Bütün diyarın gölgesi ayın en karanlık yerlerine düşerken, bir galaksinin kaderi bu savaşa bağlıdır ve bu uğurda yeni bir kahramanlar ordusu kurulur.