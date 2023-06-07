Netflix, Zack Snyder imzali Rebel Moon'un ilk görsellerini paylaştı

300, Çelik Adam ve Ölüler Ordusu filmlerinin yaratıcısı Zack Snyder'ın elinden, yapımı onlarca yıldır devam eden destansı ve fantastik bir bilim kurgu olayı: Rebel Moon. Galaksinin bir ucunda huzur içinde yaşayan bir koloni, zorba bir gücün ordusunun tehdidiyle karşılaşınca köylüler arasında yaşayan gizemli yabancı Kora (Sofia Boutella) hayatta kalmanın tek umudu haline gelir.
Kora, Ana Dünya'ya karşı imkansız bir direnişte kendisiyle birlikte mücadele edecek eğitimli savaşçılar bulmakla görevlendirilir. Farklı dünyalardan gelen ama aynı kefaret ve intikam duygularını paylaşan yabancılar, isyancılar, köylüler ve savaş yetimlerinden oluşan bir ekip kurar. Bütün diyarın gölgesi ayın en karanlık yerlerine düşerken, bir galaksinin kaderi bu savaşa bağlıdır ve bu uğurda yeni bir kahramanlar ordusu kurulur.
- Yönetmen: Zack Snyder
- Senaristler: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Shay Hatten
- Yapımcılar: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller
- Baş Yapımcılar: Bergen Swanson, Sarah Bowen, Shay Hatten, Kurt Johnstad
- Oyuncu Kadrosu: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins (Jimmy karakterini seslendiriyor) ,Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll
İşte filmin ilk görselleri...