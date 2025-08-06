Olmazsa olmaz 10 ilginç Türk düğün geleneği
Düğün hazırlıkları, o tatlı telaş, koşturmaca... Sanki her şeyin kusursuz olması için çabalar dururuz. Ama bir de işin geleneksel boyutu var, hani büyüklerimizin "uğur getirir" diye anlattığı, düğün günümüzü daha da özel kılan o küçük batıl inançlar...
İster inanın ister inanmayın, bazı inanışlar evlilik heyecanını kat kat artırıyor, gelin ve damada tatlı bir şans fısıldıyor. İşte düğün gününüzde yüzünüzde bir tebessüm oluşturacak, evliliğinize şans getirmesi dileğiyle uygulanan 10 batıl inanç...
Damat Gelinliği Düğünden Önce Göremez
Belki de en eski ve en popüler inanç bu! Düğün öncesinde damadın gelini gelinliğiyle görmesi, evliliğin şanssız geçeceğine inanılır. Bu kural, o ilk karşılaşma anını daha da özel ve unutulmaz kılıyor.
Düğün Çiçeğini Atmak
Düğün eğlencesinin zirveye çıktığı anlardan biridir. Gelinin çiçeğini bekârlara atması, çiçeği yakalayan kişinin kısa zamanda evleneceğine dair tatlı bir inanıştır.
Gelin Ayakkabısının Altına İsim Yazmak
Bu hepimizin bildiği, en tatlı geleneklerden. Bekar kız arkadaşların, gelinin ayakkabısının altına isimlerini yazması, düğün sonunda kimin isminin silindiğine bakarak bir sonraki evlenecek kişiyi tahmin etmek için yapılır.