Olmazsa olmaz 10 ilginç Türk düğün geleneği

Damat Gelinliği Düğünden Önce Göremez

Belki de en eski ve en popüler inanç bu! Düğün öncesinde damadın gelini gelinliğiyle görmesi, evliliğin şanssız geçeceğine inanılır. Bu kural, o ilk karşılaşma anını daha da özel ve unutulmaz kılıyor.