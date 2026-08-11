Ömür Usta ne zaman? Ömür Usta konusu ve oyuncuları kimdir?

NOW'un yeni yayın döneminde seyirciyle buluşturacağı iddialı dizi Ömür Usta'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ömür Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla X'in gündeminde yer aldı. Peki Ömür Usta konusu ne, oyuncuları kimler?

ÖMÜR USTA NE ZAMAN?

Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi ile ilgili kulislerde dolaşan bilgiye göre merakla beklenen dizi yeni bir değişiklik olmazsa pazar akşamları seyirciyle buluşacak.

Böylece "Ömür Usta", pazar akşamları "Teşkilat", "Daha 17" ve "Çirkin"e rakip olacak.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal, Gonca Vuslateri, Enes Koçak, Cemre Arda, İbrahim Selim'in kadrosunda olduğu dizide ayrıca Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi isimler yer alıyor.

ÖMÜR USTA KONUSU

“Ömür Usta”da yoksulluk içinde otomobil tamiratı yaparak yaşam mücadelesi veren Ömür’ün, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte sürdürdüğü zorlu hayatı ekrana taşınacak.

Aile bağları, ihanet, aşk, sınıf çatışmaları ve ikinci şanslar üzerine kurulan “Ömür Usta”; tüm yaralarına rağmen hayata tutunmayı başaran bir kadının, kendi ışığını yeniden keşfetme hikayesini anlatacak.