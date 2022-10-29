Oyunculuğu erken bırakan ünlüler

Gülşen Bubikoğlu

Yeşilçam’a damgasını vuran unutulmaz oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, 2016 yılında gazetecilerin “Neden dizi ve sinema projelerinde sizi göremiyoruz?” sorusuna yanıt verdi. Usta sanatçı, “Beni artık asla ekranda görmeyeceksiniz. Bir daha asla kamera karşısına geçmem. Çünkü bıraktım o işleri. Geçmişte kaldı. Şimdi her şey bambaşka bir hal almış. Çalışma temposunu asla kaldıramam. Ayrıca hiç heyecanım kalmadı. Ayak uydurmam zor olur bu saatten sonra” diye konuştu.