Oyunculuğu erken bırakan ünlüler
Bu ünlüler bir zamanlar ekranların vazgeçilmez yüzleriydi. Bazıları işlerini bırakıp doğal hayatını tercih edip köye yerleşti, bazıları ülke değiştirdi, bazıları sektörü bırakıp çeşitli sektörlere yönelmeyi seçti. Oyunculuğu erken bırakan ünlüleri sizler için derledik...
Zeynep Tokuş
Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı. Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti. Buzda Dans yarışmasına katıldı yarışmayı birinci olarak tamamladı. Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu ve kendine bambaşka bir hayat kurdu. Yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.
Gülşen Bubikoğlu
Yeşilçam’a damgasını vuran unutulmaz oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, 2016 yılında gazetecilerin “Neden dizi ve sinema projelerinde sizi göremiyoruz?” sorusuna yanıt verdi. Usta sanatçı, “Beni artık asla ekranda görmeyeceksiniz. Bir daha asla kamera karşısına geçmem. Çünkü bıraktım o işleri. Geçmişte kaldı. Şimdi her şey bambaşka bir hal almış. Çalışma temposunu asla kaldıramam. Ayrıca hiç heyecanım kalmadı. Ayak uydurmam zor olur bu saatten sonra” diye konuştu.
Bruce Willis
2022 yaz aylarında dünyaca ünlü aktör Bruce Wills'in ailesi ünlü oyuncuya 'afazi' teşhisi konulduğunu açıkladı. Aktörün ailesi, Wills'in hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerine son vereceğini duyurdu. Açıklamada, “Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor" ifadesine yer verildi.
Aysun Kayacı
Doktorlar, Sevgili Öğretmenim ve Ümit Milli gibi projelerde yer alan oyuncu Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Eski manken, oyuncu ve sunucu Kayacı, 10 yıldır ekranlardan uzak yaşıyor.