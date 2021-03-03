Pandeminin yıldızı Clubhouse Android'lere ne zaman gelecek?

ABD’de geliştirilen Clubhouse, pandemi sürecinin parlayan yıldızları arasında... Twitter’ın sesli alternatifi olarak öne çıkan Clubhouse'un kurucuları Paul Davison ve Rohan Seth… Davison ve Seth, Clubhouse ile hedeflerinin daha insani hissettiren bir sosyal deneyim inşa etmek olduğunu, burada gönderi yayınlamak yerine diğer insanlarla bir araya gelip sohbet edilebileceğini söylüyor.

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse temelinde sese, sohbete dayalı bir sosyal medya platformu. Clubhouse, kullanıcıları uygulamaya sadece davetiye ile kabul etmesiyle de ilgi çekti. Pek çok odanın bulunduğu ve bu odalarda sohbete katılabileceğiniz Clubhouse için podcast kültürünün farklı, 'canlı' bir versiyonu da diyebiliriz.

Clubhouse uygulamasının yaratıcıları Paul Davison ve eski Google çalışanı olan Rohan Seth 2020 yılında çıktıkları bu yolculukta 100 Milyon dolar olan uygulama değerini 1 Milyar dolara ulaştırdı. Oprah Winfrey, Kevin Hart ve Drake gibi pek çok ünlünün de kullandığı Clubhouse, bu hızlı yükselişe devam edecekmiş gibi görünüyor.

CLUBHOUSE ANDROİD KULLANICILARINA NE ZAMAN AÇILACAK?

Ancak bu kadar popüler olan uygulama henüz Android kullanıcılarına açık değil. Böyle bir uygulamaya sadece IOS kullanıcılarının ulaşabilmesi de 'Clubhouse Android'e ne zaman gelecek sorusunun daha sık sorulmasına yol açıyor...

Teknoloji sitelerine yansıyan bilgilere göre Clubhouse, Android uygulamasını piyasaya sürmek için birçok geliştiriciyi işe aldı.

Bill Gates'in kısa bir süre önce Clubhouse'ta katıldığı bir söyleşi de söylediği sözler de bu merakı artırmış durumda. Bill Gates, söyleşi sırasında New York Times'tan Andrew Ross Sorkin'in sorusu üzerine Android'i tercih ettiğini belirterek, "Pek çok Android telefonda Microsoft uygulamaları yüklü olarak geliyor. Bu da benim işimi kolaylaştıran bir durum. Ayrıca Android, üçüncü parti yazılımlar konusunda daha esnek bir yapıya sahip" demişti.

Clubhouse'un sadece iOS platformunda çalıştığının hatırlatılması üzerine ise Gates, "gelişmelerden uzak kalmamak için tabii ki bir de iPhone'a sahibim" yanıtını vermiş; ancak her gün yanında taşıdığı telefonun bir Android telefon olduğunu tekrarlamıştı.

Clubhouse kurucusu Paul Davidson ise şirketin programın Android versiyonu üzerinde çalıştığını; şu anki ilk işlerinin bu olduğunu belirtti.Yapılan açıklamalar Android kullanıcılarını ne kadar sevindirse de uygulamanın ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

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