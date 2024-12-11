Parla (100. Yıl Marşı) MEB müfredatına giriyor

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Parla' isimli bu özel eser, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş, ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak.