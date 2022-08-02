Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nu bir araya getiren dizi 'Kod Adı Avcı' yakında başlıyor! İşte konusu ve oyuncuları

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ yerli ve yabancı içerikleriyle gündem olmayı sürdürürken Türkiye’deki orijinal yerli projelerinin çekimleri hızla devam ediyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu ise Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı.

Kod Adı Avcı oyuncuları

Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Kod Adı Avcı konusu

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla beklenen; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi yakında sadece Disney+’ta yerini alacak.

İşte diziden ilk görseller