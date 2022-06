Seyahat yazarı Lucy Tranos popüler fotoğrafın perde arkasını paylaştı

Instagram'da mükemmel görünen tatil fotoğraflarının perde arkasında bazen küçük çaplı bir kaos olabiliyor. Seyahat Influencer'ı Lucy Tranos'un paylaşımı da bu yüzden sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Lucyinthesskyy ismi ile sosyal medyada seyahat üzerine içerikler üreten Lucy Tranos, Instagram'daki popüler fotoğraflarla dikkat çeken Yunanistan'daki romantik ada Santorini'den paylaştığı karelerin perde gerisinde yaşananları gösterdi.

Paylaştığı fotoğrafta yanında kimse yokmuş gibi görünse de gerçek biraz farklı. Çünkü aynı pozları yakalamak isteyen uzun bir turist kuyruğu var.

Lucy Tranos, meşhur görüntünün arkasındaki gerçekliği anlattı: "Sabah 7'de oraya gitmezseniz insanlar, ünlü gün batımı noktasında toplanacaklar ve mavi kubbeli yerlerde fotoğraf çekmek için kuyruğa girecekler"

Lucy, son üç yıldır her yaz Santorini adasını ziyaret ettiğini ve her seferinde daha yoğun olduğunu fark ettiğini açıkladı. "2020'de boş görmek güzeldi ama şu an kesinlikle öyle değil... Santorini'yi huzurlu ve daha otantik bir hisle yaşamak istiyorsanız, bahsedilen 'sıcak' noktalardan kesinlikle uzak durup ara sokaklarda kaybolun veya daha az kalabalığın olduğu Imerovigli, Mesaria, Megalochori ve Fira gibi diğer köyleri ziyaret edin." dedi.