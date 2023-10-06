Reptile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Polisiye film Reptile 22 Eylül'de Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Grant Singer tarafından yönetilen Reptile, gerilim filmi kategorisinde en çok izlenen filmler listesine kısa sürede girdi ve Türkiye'de de 6. sırada yer aldı. 2 saat 16 dakikalık filmin ilk prömiyeri 7 Eylül 2023'te Toronto Film Festivalinde yapılmıştı.

Reptile filmi konusu

Peki, filmin konusu ne? Netflix filmin konusunu şöyle paylaşıyor: Maine'de eyaletindeki Scarborough kasabasındaki genç bir emlakçının vahşice öldürülmesinin ardından tecrübeli bir dedektif olan Tom Nichols, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir vakada gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır ve bunu yaparak kendi hayatındaki yanılsamaları ortadan kaldırır.

Reptile filmi oyuncuları

Filmde Oscar ödüllü Benicio Del Toro, genç bir emlakçının korkunç cinayetini araştıran Dedektif Tom Nichols'u canlandırıyor. Justin Timberlake kurbanın erkek arkadaşı Will Grady'yi, Alicia Silverstone ise Tom'un karısı Judy Nichols'u canlandırıyor. Filmde ayrıca Michael Pitt, Karl Glusman ve Sky Ferreira gibi yardımcı oyuncular da yer alıyor.

Reptile filmi fragmanı