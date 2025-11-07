'Rüya Gibi' dizisinden yeni tanıtım yayınlandı

Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Aydan, Emir'in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.