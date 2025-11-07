'Rüya Gibi' dizisinden yeni tanıtım yayınlandı
'Rüya Gibi' için geri sayım sürerken, dizinin ilk bölümünden üçüncü tanıtım da izleyiciyle buluştu. İlk iki tanıtımın yarattığı heyecanı katlayan bu son fragman, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden izleyiciden tam not almayı başardı.
Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi'nin yayınlanan yeni tanıtımı izleyiciden tam not aldı.
Eşi kuaför Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenen Aydan'ın alt üst olan hayatından çarpıcı anların ekrana geldiği tanıtımda dizinin başrol oyuncuları etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor.
Aydan'ın, gizemli iş adamı Emir'le tanışmasıyla sürüklendiği tehlikeli yolculuğun merak uyandırdığı tanıtım heyecanı doruğa taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle çok konuşulacak 'Rüya Gibi' yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Aydan, Emir'in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.