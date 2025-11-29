'Rüya Gibi'den ilk fragman paylaşıldı: Seda Bakan'ın başrolündeki 'Rüya Gibi' ne zaman başlıyor?

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Rüya Gibi dizisinin konusu, İstanbul'un sıradan bir mahallesinden lüks bir güzellik merkezine uzanan sürükleyici bir hikayeyi anlatıyor. Dizinin ana karakteri Aydan (Seda Bakan), hayatını kuaför olarak sürdürürken, bir anda kendini büyük bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Ancak yeni işindeki başarı, gölge patronu Emir'in (Uğur Güneş) gizemli ve kontrolcü tavırlarıyla karmaşık bir hal alır.