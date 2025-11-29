'Rüya Gibi'den ilk fragman paylaşıldı: Seda Bakan'ın başrolündeki 'Rüya Gibi' ne zaman başlıyor?
SHOW TV'nin iddialı yeni dizisi 'Rüya Gibi' için geri sayım başladı. 2 Aralık salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümden ön izleme sahnesi de yayınlandı...
SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin 2 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.
Yayınlanan ön izlemede, Aydan ve Tarık’ın gayrimeşru kızı Çiğdem’in hayatlarını değişmesine neden olacak yüzleşmesi ekrana geldi. Çiğdem’in, Aydan’a kocası Tarık’ın onu aldattığını söylediği sahnede Aydan, hayatının yalanlar üzerine kurulu olduğu gerçeği ile yüzleşiyor. Merak uyandıran sahne ile dizinin ilk bölümüne dair heyecan artıyor.
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Rüya Gibi dizisinin konusu, İstanbul'un sıradan bir mahallesinden lüks bir güzellik merkezine uzanan sürükleyici bir hikayeyi anlatıyor. Dizinin ana karakteri Aydan (Seda Bakan), hayatını kuaför olarak sürdürürken, bir anda kendini büyük bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Ancak yeni işindeki başarı, gölge patronu Emir'in (Uğur Güneş) gizemli ve kontrolcü tavırlarıyla karmaşık bir hal alır.