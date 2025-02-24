Şakir Paşa Ailesi ile ilgili yeni gelişme: Yapımcıdan hamle geldi

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayını Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu durdurulmuştu. Diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şakir Paşa Ailesi ile ilgili yeni gelişme: Yapımcıdan hamle geldi - Resim : 1

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana gündem olan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayını Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu durdurulmuştu.

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Şakir Paşa Ailesi ile ilgili yeni gelişme: Yapımcıdan hamle geldi - Resim : 2

Dizinin yayınlanan bölümleri de internet ortamından kaldırılmıştı. Dizinin devam edip etmeyeceği merak edilirken dizinin yapımcısından yeni bir hamle geldi.

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Şakir Paşa Ailesi ile ilgili yeni gelişme: Yapımcıdan hamle geldi - Resim : 3

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün dizinin yapım şirketi torunların aldırdığı yasaklama kararına itiraz edecek.

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Şakir Paşa Ailesi ile ilgili yeni gelişme: Yapımcıdan hamle geldi - Resim : 4

Mahkeme itirazı kabul etmezse dizinin ekrandaki ömrü son bulacak. Geçen hafta RTÜK’ün de 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası verdiği dizinin ekibi yapım şirketinden gelecek haberi bekliyor.

Her şeyi mahkemenin Medyapım’ın itirazına vereceği karar belirleyecek.