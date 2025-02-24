Şakir Paşa Ailesi ile ilgili yeni gelişme: Yapımcıdan hamle geldi

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana gündem olan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayını Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu durdurulmuştu.