Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozarak muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Hayranlarının büyük bir özlemle beklediği İstanbul konseri, önümüzdeki haziran ayında gerçekleşecek. Bu dev buluşmanın biletleri ise 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12:00 itibarıyla satışa sunuluyor. Peki, Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede olacak? Şebnem Ferah konser bileti fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Şebnem Ferah,uzun bir aranın ardından, 3 Haziran 2026’da İstanbul’da konser vereceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Altı yıldır konser vermeyen sanatçının konserine hayranları yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede olacak?
ŞEBNEM FERAH KONSERİ 2026 NEREDE, NE ZAMAN?
Altı yıldır konser vermeyen sanatçı, konserlerine verdiği arayı sonlandırıyor. 3 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konser, dinleyicisiyle uzun süredir ertelenmiş bir buluşma niteliği taşıyor.
ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
3 Haziran'daki konser için biletler Şebnem Ferah biletix ve bubilet resmi sayfalarından satın alınabilecek.
ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Biletlerin yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükenmesi beklendiğinden, saat 12:00'den itibaren resmi bilet platformlarını takip etmeniz önerilir.
Resmi fiyat kategorileri satış platformları üzerinden duyurulacak olup, KüçükÇiftlik Park'taki benzer etkinliklerin fiyatları 1.300 ₺ ile 4.000 ₺ arasında değişkenlik göstermektedir.