Show TV'nin yeni dizisi 'Sipahi' geliyor! Çekimler başladı

İddialı bir hikaye ve dikkat çeken bir oyuncu kadrosu ile Sipahi dizisi yakında Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Çekimleri başlayan dizinin senaryosunu Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor. İşte Sipahi dizisinin konusu ve oyuncuları...

Sipahi dizisi konusu

Sipahi; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alıyor. Dizide, Türkiye için açık tehdit haline gelen karanlık bir güce karşı, İstihbarat Teşkilatı’nın cesaret ve fedakarlıkla verdiği mücadele her hafta izleyenleri hayran bırakacak.

Sipahi dizisi oyuncu kadrosu

Sipahi dizisi oyuncu kadrosunda;