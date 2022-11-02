Show TV'nin yeni dizisi 'Sipahi' geliyor! Çekimler başladı
Show TV'nin yeni dizisi Sipahi'nin çekimleri başladı. Merakla beklenen yapımın senaryosunu Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor. Sipahi dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
İddialı bir hikaye ve dikkat çeken bir oyuncu kadrosu ile Sipahi dizisi yakında Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Çekimleri başlayan dizinin senaryosunu Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor. İşte Sipahi dizisinin konusu ve oyuncuları...
Sipahi dizisi konusu
Sipahi; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alıyor. Dizide, Türkiye için açık tehdit haline gelen karanlık bir güce karşı, İstihbarat Teşkilatı’nın cesaret ve fedakarlıkla verdiği mücadele her hafta izleyenleri hayran bırakacak.
Sipahi dizisi oyuncu kadrosu
Sipahi dizisi oyuncu kadrosunda;
- Kaan Yıldırım,
- Özgecan Gürel,
- Kerem Alışık,
- Sinan Tuzcu,
- Erkan Bektaş,
- Başak Gümülcinelioğlu,
- Nurettin Sönmez,
- Çağdaş Onur Öztürk,
- Serhat Nalbantoğlu,
- Emre Bulut,
- Gözde Okur,
- Elit Andaç Çam,
- Zeynep Oymak,
- Berrin Arısoy
- Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.