Şile Kamp Alanları 2022 (Ücretli, ücretsiz, çadırlı, karavanlı)

1. Darlık Barajı Kamp Alanı

Şile’deki en büyük barajlardan olan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Darlık Barajı, 1988 yılında Darlık Deresi üzerine kurulmuş olan bir barajdır. Doğayla baş başa, orman ve göl kenarında özgürce bir kamp yapmak istiyorsanız burası sizler için harika bir seçenek olabilir. Şile Darlık Barajı kamp için oldukça uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Burada herhangi bir tesis olmadığından izin almadan ve bir ücret ödemeden çadırınızı kurabilirsiniz.