Şile Kamp Alanları 2022 (Ücretli, ücretsiz, çadırlı, karavanlı)
İstanbul’dan uzaklaşmak istemiyor aynı zamanda şehrin gürültüsünden kaçıp denizin ve doğanın sesini dinlemek istiyorsanız, Şile en ideal yerlerden birisi. İsterseniz ailenizle isterseniz arkadaşlarınızla kampta vakit geçirebilirsiniz. Ücretli, ücretsiz Şile kamp alanlarını sizler için araştırdık...
1. Darlık Barajı Kamp Alanı
Şile’deki en büyük barajlardan olan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Darlık Barajı, 1988 yılında Darlık Deresi üzerine kurulmuş olan bir barajdır. Doğayla baş başa, orman ve göl kenarında özgürce bir kamp yapmak istiyorsanız burası sizler için harika bir seçenek olabilir. Şile Darlık Barajı kamp için oldukça uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Burada herhangi bir tesis olmadığından izin almadan ve bir ücret ödemeden çadırınızı kurabilirsiniz.
2. Akçakese Kamp Alanı
Akçakese kamp alanı, şehrin yakınında doğa ile baş başa kalacağınız unutulmaz bir konaklama imkânı sunuyor. Ücretsiz çadır ve karavan kampı yapabileceğiniz bölgenin sınırları içerisinde özel tesis ya da işletme bulunmuyor.
3. Sofular Plajı Kamp Alanı
Şile merkeze sadece 16 kilometre olan Sofular plajı denizin keyfini çıkarmak için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Kamp alanlarının tamamen ücretsiz olduğu bölgede tesisler de bulunuyor. Kolay ulaşım sağlayabileceğiniz ücretsiz kamp alanında çadır kampının yanı sıra şahsi karavanınızla da konaklayabiliyorsunuz.
4. Hacıllı Şelalesi Kamp Alanı
Doğası ve ufak bir şelalesi olan Hacıllı köyü İstanbul‘a yakın olması sebebiyle sıkça tercih edilen ücretsiz bir kamp alanı. Dere kenarında kamp yapmak için enfes yerler bulabilirsiniz.