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Show TV’nin iddialı dizisi ‘Otel Divane’ yayından kaldırıldı.

Saner Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı yer alıyordu. Senaryosunu Enver Sülük'ün kaleme aldığı dizinin başrollerinde Emre Altuğ, Volkan Severcan, Burak Alkaş, Cem Kılıç, Nefise karatay, Haldun Baysan ve Yılmaz Gruda gibi oyuncular yer alıyordu. Dizi istenilen reytinge ulaşamayınca kanal yönetimi diziyi kaldırma kararı aldı. Dizinin yayından kaldırılmasını yönetmen Kartal Çidamlı twitter sayfasından 'Bir hikâyenin daha sonu. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma binlerce kez başka bir rüyada görüşürüz' notuyla duyurdu.